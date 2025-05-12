В Перми вновь пытаются продать участок на ул. Цимлянской

Фонд развития территорий вновь объявил торги по продаже земельного участка с объектами незавершенного строительства по ул. Цимлянской, 28, в Орджоникидзевском районе Перми. Стоимость лота выросла по сравнению с прошлыми торгами, признанными несостоявшимися, с 66,7 до 84,5 млн руб. Об этом сообщает Business Class.

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На земельном участке площадью 3,6 тыс. кв. м расположен недостроеный дом, степень готовности которого оценивается в 18%. Вид разрешенного использования участка — под строительство многоэтажного дома.

Фонд развития территорий получил участки по определению арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим дольщикам.