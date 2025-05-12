ГАИ предупредила о неблагоприятной погоде в Челябинской области

В отдельных районах Челябинской области 12 мая ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. О неблагоприятной погоде предупреждает Госавтоинспекция региона.

ГАИ просит водителей в условиях плохой погоды неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня, 12 мая, в большинстве районов региона облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, на востоке сильные, в южных районах местами грозы, в отдельных районах туманы. Температура воздуха в среднем по области составит +12,+17 градусов Цельсия. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.