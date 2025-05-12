Прокуратура начала проверку по факту массовой драки подростков под Саратовом

Сотрудники полиции приступили к проверке по информации о конфликте между подростками в Красноармейске Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские начали проверку после обнаружения видеозаписи с конфликтом в одном из Telegram-каналов. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личности участников инцидента.

Заявлений в полицию по данному факту не поступало. Медучреждения не информировали правоохранительные органы о пострадавших.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 9 мая в «Козьем парке» в Красноармейске компания подростков поссорилась с ранее незнакомыми людьми, словесный конфликт перерос в драку. Красноармейская межрайонная прокуратура приступила к проверке по данному факту. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и работу органов системы профилактики. По итогам проверочных мероприятий прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Ведомство контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов