Жителя Геленджика заключили под стражу по обвинению в убийстве

Следственный отдел по Геленджику предъявил 53-летнему местному жителю обвинение в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, ночью 27 апреля подозреваемый и потерпевший находились на ул. Ульяновской, где вместе распивали спиртное. В ходе ссоры на бытовой почве фигурант ударил знакомого ножом в шею и скрылся с места. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко