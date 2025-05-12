Глава СКР затребовал доклад по обращению волгоградцев о выбросах на заводе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о ходе проверки по обращению жителей региона о тяжелой экологической ситуации и по доводам обращения. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее на тяжелую экологическую ситуацию в опубликованном в Сети видеообращении указали жители Фролово. Они пожаловались на выбросы сталеплавильного завода. Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали доследственную проверку.

Видеообращение проживающих во Фролово граждан адресовано президенту РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. Со слов жителей, долгие годы им приходится дышать отходами производства. Они обращались к чиновникам и контролирующим ведомствам, но безрезультатно.

Также жители Фролово подчеркнули, что в городе увеличивается количество онкобольных, специалисты провели экспертизу, по итогам которой выяснилось, что в воздухе несколько десятков компонентов опасных выбросов. Граждане отметили, что в связи с их обращением администрация Фролово подала заявление в полицию о нарушении общественного порядка.

Павел Фролов