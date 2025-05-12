На Ямале простятся с погибшим на СВО командиром Евгением Семеновым
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб житель Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Евгений Семенов, сообщили в районной администрации.
Евгений Семенов
Фото: администрация Надымского района
На спецоперации он был командиром отделения и имел звание гвардии младшего сержанта. Погиб при исполнении служебного долга. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители выразили соболезнования родным и близким Евгения Семенова.