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На Ямале простятся с погибшим на СВО командиром Евгением Семеновым

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб житель Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Евгений Семенов, сообщили в районной администрации.

Евгений Семенов

Евгений Семенов

Фото: администрация Надымского района

Евгений Семенов

Фото: администрация Надымского района

На спецоперации он был командиром отделения и имел звание гвардии младшего сержанта. Погиб при исполнении служебного долга. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители выразили соболезнования родным и близким Евгения Семенова.

Ирина Пичурина

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