На Ямале простятся с погибшим на СВО командиром Евгением Семеновым

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб житель Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Евгений Семенов, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Семенов

Фото: администрация Надымского района Евгений Семенов

Фото: администрация Надымского района

На спецоперации он был командиром отделения и имел звание гвардии младшего сержанта. Погиб при исполнении служебного долга. Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и жители выразили соболезнования родным и близким Евгения Семенова.

Ирина Пичурина