В Кузбассе задержали подростка за попытку подорвать военкомат

В Кузбассе правоохранители задержали подростка, который намеревался устроить взрыв на территории военного комиссариата в Новокузнецке. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает региональное УФСБ. Решением суда его поместили под стражу.

По данным органов госбезопасности, обвиняемый вступил в сговор с представителем «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Для теракта он изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал подорвать на территории военкомата «в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти».

Уточняется, что фигурант дела действовал за вознаграждение. Сумма, которую подросток должен был получить, не уточняется.

Александра Стрелкова