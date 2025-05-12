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Мужчина погиб под колесами электропоезда в районе Ессентуков

Электропоезд, следовавший из Кисловодска в Минеральные Воды, насмерть сбил мужчину в 50 м от железнодорожной станции «Золотушка». Об этом сообщил глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного ЕДДС от охранника станции. Пострадавший пересекал железнодорожное полотно в неположенном месте.

На место аварии оперативно прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Правоохранительные органы устанавливают личность погибшего.

Тат Гаспарян

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