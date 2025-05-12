Прокуратура контролирует установление причин ДТП с детьми в Варненском районе

Прокуратура Варненского района контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором пострадали три ребенка. Ход и результаты проводимой сотрудниками Госавтоинспекции проверки находятся под ведомственным наблюдением, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла днем 11 маz. По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика Howo двигался по трассе «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды». При проезде нерегулируемого перекрестка машина столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем Lada Granta под управлением 35-летнего водителя. В салоне вместе с ним находились супруга и пятеро детей от одного до 12 лет, все не пристегнуты. Три ребенка пострадали, их доставили в медицинское учреждение.

Исполняющий обязанности прокурора Варненского района Ильсур Камалов выехал на место ДТП для координации действий оперативных служб. Устанавливается тяжесть полученных травм.

Виталина Ярховска