Татарстан занял 9-е место в топе регионов России по динамике зарплат

Республика Татарстан расположилась на девятом месте в рейтинге регионов по динамике заработных плат. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно результатам исследования, в Татарстане через 3,5 года половина населения будет получать зарплату в 100 тыс. руб., 75% татарстанцев сможет получать такой размер дохода через 6,1 года.

Рейтинг регионов по динамике зарплат возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина населения уже получает зарплату в 100 тыс. руб., а через 3,7 года такой доход будет получать 75% местных жителей. На втором месте расположился Чукотский автономный округ, на третьем — Магаданская область.

На последних местах рейтинга расположились Дагестан, Чеченская Республика и Ингушетия. Согласно прогнозам, в последнем регионе должно пройти 15,4 года, чтобы 50% населения начали получать зарплату 100 тыс. руб.

Диана Соловьёва