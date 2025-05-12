В Казани 11 мая в ДТП пострадали два человека

11 мая в Казани произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

В одном из ДТП пострадал человек в результате наезда на электросамокат при выезде с прилегающей территории. Вчера также произошло столкновение автомобилей из-за несоблюдения бокового интервала.

Всего 11 мая зафиксировано 92 сообщения о ДТП, на месте происшествия сотрудники ГАИ оформили 23 ДТП с материальным ущербом.

Вчера было задержано восемь водителей в состоянии опьянения. Еще у восьми водителей не было прав управления автомобилями. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три человека.

Диана Соловьёва