Два сильных землетрясения за день произошло у берегов Камчатки

Землетрясения магнитудой 3,8 и 4,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник, 12 мая, у восточного побережья Камчатки, сообщили в местном филиале единой геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие произошло около 13:00 по местному времени (около 4:00 мск) в Тихом океане в 177 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 км под морским дном.

Второй подземный толчок магнитудой 4,8 зарегистрирован в 14:10 в Кроноцком заливе в 191 км юго-восточнее села Мильково. Его очаг залегал на глубине 40 км.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, землетрясения в населенных пунктах Камчатского края не ощущались.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский