В Пуровском районе возбудили дело после пожара на нефтяной скважине

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело после пожара на Фестивальном месторождении в Пуровском районе, сообщили в ведомстве. Дело возбуждено по ч. 1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварителньным данным, 10 мая на месторождении работники компаний «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» обслуживали скважину. В ходе работ были нарушены правила промышленной безопасности, что привело к возгоранию на объекте. В результате пожара трое рабочих получили тяжкие травмы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и изъяли документацию.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) произошел пожар в магазине «Центральный» по ул. Республики, 114. По данным регионального МЧС, на момент прибытия спасателей было видно, что горит кровля здания. Покупатели и персонал эвакуировались.

Ирина Пичурина