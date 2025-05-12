Виват НОВАТ!
Главному театру Сибири — 80 лет
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) — главный символ столицы Сибири, самый большой в России и второй по величине в мире — отмечает 80-летие. Официальное открытие Сибирского Колизея состоялось 12 мая в 1945 году премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Всего через три дня после Победы в Великой Отечественной войне. История легендарного сибирского театра в снимках — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, лето 1953 года
Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ
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