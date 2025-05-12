Виват НОВАТ!

Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич (второй слева), его адвокат Сергей Бадамшин (слева) и свидетель со стороны обвинения протоиерей Борис Пивоваров (справа) во время рассмотрения дела об административном нарушении в связи с постановкой оперы «Тангейзер», март 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь