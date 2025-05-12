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Виват НОВАТ!

Главному театру Сибири — 80 лет

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) — главный символ столицы Сибири, самый большой в России и второй по величине в мире — отмечает 80-летие. Официальное открытие Сибирского Колизея состоялось 12 мая в 1945 году премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Всего через три дня после Победы в Великой Отечественной войне. История легендарного сибирского театра в снимках — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, лето 1953 года

Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, лето 1953 года

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, лето 1953 года

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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Заключительная сцена оперы «Руслан и Людмила» на сцене театра, 1952 год

Заключительная сцена оперы «Руслан и Людмила» на сцене театра, 1952 год

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса». На цене — учащиеся Новосибирского хореографического училища, 1959 год

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса». На цене — учащиеся Новосибирского хореографического училища, 1959 год

Фото: Короткевич Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса», 1959 год

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса», 1959 год

Фото: Короткевич Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Здание Новосибирского театра оперы и балета, зима 1965 года

Здание Новосибирского театра оперы и балета, зима 1965 года

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Исполнительница роли Кармен Нина Афанасьева в одноименном балете, 1965 год

Исполнительница роли Кармен Нина Афанасьева в одноименном балете, 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Здание Новосибирского театра оперы и балета, осень 1978 года

Здание Новосибирского театра оперы и балета, осень 1978 года

Фото: Лушин Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Балетмейстер Олег Виноградов во время репетиции, 1965 год

Балетмейстер Олег Виноградов во время репетиции, 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Исполнительница роли Заремы Рита Окатова в балете «Бахчисарайский фонтан», 1965 год

Исполнительница роли Заремы Рита Окатова в балете «Бахчисарайский фонтан», 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Теодор Курентзис на пресс-конференции, посвященной гастролям в Москве. Март 2005 года

Главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Теодор Курентзис на пресс-конференции, посвященной гастролям в Москве. Март 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Сцена из оперы Джузеппе Верди «Аида», апрель 2005 года

Сцена из оперы Джузеппе Верди «Аида», апрель 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Здание Новосибирского театра оперы и балета, май 2005 год

Здание Новосибирского театра оперы и балета, май 2005 год

Фото: Виталий Иванов/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии России Михаил Швыдкой во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Президент России Владимир Путин и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии России Михаил Швыдкой во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сцена из балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Кирилла Симонова, март 2007 года

Сцена из балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Кирилла Симонова, март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Артист балета «Русские сезоны» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2007 года

Артист балета «Русские сезоны» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Теодор Курентзис дирижирует оркестром Новосибирского театра оперы и балета в Большом зале московской консерватории имени П. И. Чайковского, ноябрь 2007 года

Теодор Курентзис дирижирует оркестром Новосибирского театра оперы и балета в Большом зале московской консерватории имени П. И. Чайковского, ноябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сцена из балета «Серенада», февраль 2008 года

Сцена из балета «Серенада», февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Танцовщики балета «Шепот в темноте» в хореографии Эдварда Льянга, февраль 2008 года

Танцовщики балета «Шепот в темноте» в хореографии Эдварда Льянга, февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Новосибирский театр оперы и балета в момент солнечного затмения, август 2008 года

Новосибирский театр оперы и балета в момент солнечного затмения, август 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев

Сцена из балета «Баядерка», апрель 2009 года

Сцена из балета «Баядерка», апрель 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Сцена из балета «Баядерка». Солист Игорь Зеленский. Март 2010 года

Сцена из балета «Баядерка». Солист Игорь Зеленский. Март 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Ломакина

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Ломакина

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Фото: Евгений Иванов

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Фото: Евгений Иванов

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2015 года

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Григорий Котельников

Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич (второй слева), его адвокат Сергей Бадамшин (слева) и свидетель со стороны обвинения протоиерей Борис Пивоваров (справа) во время рассмотрения дела об административном нарушении в связи с постановкой оперы «Тангейзер», март 2015 года

Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич (второй слева), его адвокат Сергей Бадамшин (слева) и свидетель со стороны обвинения протоиерей Борис Пивоваров (справа) во время рассмотрения дела об административном нарушении в связи с постановкой оперы «Тангейзер», март 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

Главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский, декабрь 2015 года

Главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский, декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Виктор Дмитриев

Владимир Кехман во время общественных слушаний по вопросам политики и перспектив развития НОВАТа, февраль 2016 года

Владимир Кехман во время общественных слушаний по вопросам политики и перспектив развития НОВАТа, февраль 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

Балетная труппа театра во время генеральной репетиции балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина, ноябрь 2019

Балетная труппа театра во время генеральной репетиции балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина, ноябрь 2019

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Генеральная репетиция балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина на сцене НОВАТа, ноябрь 2019 года

Генеральная репетиция балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина на сцене НОВАТа, ноябрь 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Репетиция сцены из оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди в постановке Вячеслава Стародубцева, февраль 2020 года

Репетиция сцены из оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди в постановке Вячеслава Стародубцева, февраль 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

Сцена из балета «Собор Парижской Богоматери», декабрь 2021 года

Сцена из балета «Собор Парижской Богоматери», декабрь 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Исполнители балета «Спартак» в постановка Юрия Григоровича на сцене НОВАТа, февраль 2022 года

Исполнители балета «Спартак» в постановка Юрия Григоровича на сцене НОВАТа, февраль 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Театральный цех НОВАТа, март 2025 года

Театральный цех НОВАТа, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Интерьер большого зала Новосибирского театра оперы и балета, март 2025 года

Интерьер большого зала Новосибирского театра оперы и балета, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Заключительная сцена оперы «Руслан и Людмила» на сцене театра, 1952 год

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса». На цене — учащиеся Новосибирского хореографического училища, 1959 год

Фото: Короткевич Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Постановка китайского классического балета «Драгоценный фонарь лотоса», 1959 год

Фото: Короткевич Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Здание Новосибирского театра оперы и балета, зима 1965 года

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Исполнительница роли Кармен Нина Афанасьева в одноименном балете, 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Здание Новосибирского театра оперы и балета, осень 1978 года

Фото: Лушин Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Балетмейстер Олег Виноградов во время репетиции, 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Исполнительница роли Заремы Рита Окатова в балете «Бахчисарайский фонтан», 1965 год

Фото: Ухтомский Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Теодор Курентзис на пресс-конференции, посвященной гастролям в Москве. Март 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Дирижер Теодор Курентзис во время концерта большого симфонического оркестра Новосибирского театра оперы и балета и камерного оркестра «Musica Aeterna Ensamble», апрель 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Сцена из оперы Джузеппе Верди «Аида», апрель 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Здание Новосибирского театра оперы и балета, май 2005 год

Фото: Виталий Иванов/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии России Михаил Швыдкой во время торжественной церемонии открытия Новосибирского театра оперы и балета после реконструкции, декабрь 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сцена из балета «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Кирилла Симонова, март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Артист балета «Русские сезоны» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Теодор Курентзис дирижирует оркестром Новосибирского театра оперы и балета в Большом зале московской консерватории имени П. И. Чайковского, ноябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сцена из балета «Серенада», февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Танцовщики балета «Шепот в темноте» в хореографии Эдварда Льянга, февраль 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Новосибирский театр оперы и балета в момент солнечного затмения, август 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Кряжев

Сцена из балета «Баядерка», апрель 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Сцена из балета «Баядерка». Солист Игорь Зеленский. Март 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Ломакина

Постановка пьесы Леонарда Бернстайна «Месса» на сцене Новосибирского театра оперы и балета, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Ломакина

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Фото: Евгений Иванов

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, декабрь 2014 года

Фото: Евгений Иванов

Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина на сцене Новосибирского театра оперы и балета, март 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Григорий Котельников

Директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич (второй слева), его адвокат Сергей Бадамшин (слева) и свидетель со стороны обвинения протоиерей Борис Пивоваров (справа) во время рассмотрения дела об административном нарушении в связи с постановкой оперы «Тангейзер», март 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

Главный дирижер НОВАТа Дмитрий Юровский, декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Виктор Дмитриев

Владимир Кехман во время общественных слушаний по вопросам политики и перспектив развития НОВАТа, февраль 2016 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

Балетная труппа театра во время генеральной репетиции балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина, ноябрь 2019

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Генеральная репетиция балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина на сцене НОВАТа, ноябрь 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Репетиция сцены из оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди в постановке Вячеслава Стародубцева, февраль 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Станислав Денисенко

Сцена из балета «Собор Парижской Богоматери», декабрь 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Исполнители балета «Спартак» в постановка Юрия Григоровича на сцене НОВАТа, февраль 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Елена Волжанкина  /  купить фото

Театральный цех НОВАТа, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Интерьер большого зала Новосибирского театра оперы и балета, март 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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