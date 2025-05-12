Закрыто уголовное дело вице-спикера красноярского заксобрания Андрея Новака

Ленинский районный суд Красноярска прекратил уголовное дело зампредседателя регионального парламента Андрея Новака, который обвинялся в избиении женщины. Дело прекращено с формулировкой «в связи с примирением с потерпевшей», говорится в судебном решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sobranie.info, Коммерсантъ Фото: sobranie.info, Коммерсантъ

Как установило расследование, которым занимался СКР, в период с января 2022 года по июнь 2024-го парламентарий в ходе бытовых конфликтов систематически бил свою знакомую. По материалам дела, в ночь на 14 июня 2024 года выпивший депутат, находясь в квартире женщины, нанес ей руками и ногами несколько ударов по голове и телу, затем накрыл голову подушкой, угрожая убить. «Свои противоправные действия обвиняемый прекратил после того, как в комнату вошла малолетняя дочь женщины»,— указывалось в сообщении СКР.

В отношении парламентария завели уголовное дело. Суд запретил ему приближаться к месту жительства потерпевшей, а также общаться с ней и свидетелями.

В ноябре 2024 года следователи предъявили Андрею Новаку обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминировали ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В январе 2025 года дело о рукоприкладстве поступило на рассмотрение суда.

Илья Николаев