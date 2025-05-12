Новосибирский «Локомотив» выиграл Кубок России по волейболу

Волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу в финале Кубка России. Новосибирская команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Железнодорожникам удалось отыграться со счета 1:2, завершив матч победой на тай-брейке. По 21 очко набрали доигровщики Омар Курбанов и Марко Ивович, 17 очков у диагонального Раджаба Шахбанмирзаева.

Новосибирцы забрали этот трофей впервые с 2011 года. Всего на счету «Локомотива» три победы в Кубке России.

Александра Стрелкова