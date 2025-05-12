Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибете

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зафиксировали в 21:11 по UTC (00:11 мск 12 мая).

Сообщается, что землетрясение началось в 124 км к юго-западу от городского округа Шигадзе (второй по величине город в Тибете), где проживает около 80 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.