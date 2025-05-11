При ракетном ударе по Рыльску пострадали три человека
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что армия Украины нанесла ракетный удар по Рыльску. По его словам, серьезно повреждена гостиница на въезде в город. Ранения получили три человека.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что в ближайшее время пострадавших доставят в Курскую областную больницу.
На первом этаже здания, которое попало под ракетный обстрел, находилась автомойка, на втором — гостиничные номера. Как добавил глава региона, взрывная волна повредила еще два частных дома. В них выбиты окна, повреждены крыши. Кроме того, повреждены пять автомобилей.