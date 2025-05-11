В Ярославской области прогнозируют заморозки до -2°С

На территории Ярославской области прогнозируют заморозки до -2°С. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС со ссылкой на Ярославский ЦГМС

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Заморозки ожидаются в ночные и утренние часы 12-13 мая. По данным МЧС, есть вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур.

«Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области рекомендовано разработать комплекс рекомендаций по снижению риска возникновения ЧС, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур и уменьшению их последствий»,— говорится в сообщении МЧС.

Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, ночью 12 и 13 мая ожидается +2°С.

Алла Чижова