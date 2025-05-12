С бывших пермских аптекарей суд взыскал 468 млн руб.

Арбитражный суд Москвы взыскал убытки в 468 млн руб. с бывших гендиректора ООО «Годовалов» Андрея Годовалова и соучредителя общества Николая Шаврина. В рамках банкротного дела ООО с соответствующим заявлением обратился в суд конкурсный управляющий компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Он выявил, что в период с 2013 по 2018 года общество, которым руководил господин Годовалов, выдало господину Шаврину несколько займов на общую сумму 303, 4 млн руб. По первому договору займа 2013 года было возвращено лишь 57 млн руб., по договору 2018 года – ничего. По мнению управляющего, указанные сделки заключались на условиях, заведомо невыгодных для ООО «Годовалов». Процентные ставки по указанным договорам займа (1,2% и 7,8% годовых) значительно отклонялись от средневзвешенной процентной ставки, действовавшей в соответствующие периоды по данным Банка России (превышавшей 10% годовых).

Суд первой инстанции решил взыскать с экс-гендиректора ООО Андрея Годовалова– 246 млн руб. Также суд счел, что Николай Шаврин своими действиями принес обществу убытки в виде упущенной выгоды в размере 222, 1 млн руб.

В начале 2024 года ООО «Годовалов» (бывшая головная организация холдинга, занималось оптовыми поставками лекарств) было признано банкротом, до этого в октябре 2023 года общество объявило о самоликвидации. Развивавшаяся в составе холдинга сеть «Аптеки от склада» также свернула деятельность. Учредителями сети выступали бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Оба объявили себя банкротами, признав за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.