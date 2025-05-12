На ремонт дороги по улице Строителей в Новочебоксарске выделили 208,6 млн рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Строителей в Новочебоксарске направили 208,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Дорога будет отремонтирована на участке от улицы Советская до улицы Винокурова. Работы планируется выполнить в три этапа: первый — до 14 ноября 2025 года, второй — с 1 января по 14 ноября 2026 года, а третий — с 1 января по 1 сентября 2027 года.

Помимо замены дорожного покрытия, в рамках работ планируется переустроить газопровод, водопровод, сеть канализаций, сети связи и теплотрассы. Также подрядчик будет обязан организовать движение автомобилей во время капитального ремонта.

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города. Финансирование работ будет осуществляться как из городского, так и республиканского бюджетов.

Влас Северин