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На Дону ушел из жизни атаман Таганрогского казачьего округа Александр Церюта

В Ростовской области ушел из жизни 67-летний атаман Таганрогского казачьего округа Александр Церюта. Об этом 7 мая сообщили в «Союзе казаков-воинов России и зарубежья».

Фото: Союз казаков-воинов России и зарубежья

Фото: Союз казаков-воинов России и зарубежья

Александр Церюта — ветеран боевых действий. С начала спецоперации активно помогал в организации и доставке гумпомощи добровольцам.

За свою многолетнюю службу Александр Церюта получил множественными правительственными и общественными наградами.

Мария Хоперская

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