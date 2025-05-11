На Дону ушел из жизни атаман Таганрогского казачьего округа Александр Церюта
В Ростовской области ушел из жизни 67-летний атаман Таганрогского казачьего округа Александр Церюта. Об этом 7 мая сообщили в «Союзе казаков-воинов России и зарубежья».
Фото: Союз казаков-воинов России и зарубежья
Александр Церюта — ветеран боевых действий. С начала спецоперации активно помогал в организации и доставке гумпомощи добровольцам.
За свою многолетнюю службу Александр Церюта получил множественными правительственными и общественными наградами.