Руководство Татарстана планирует увеличить лошадиное поголовье до 50 тысяч особей к 2030 году. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют увеличить поголовье лошадей до 50 тысяч к 2030 году

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ В Татарстане планируют увеличить поголовье лошадей до 50 тысяч к 2030 году

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

По данным Министерства сельского хозяйства республики, сейчас в регионе насчитывается 954 лошади татарской породы, включая 692 конематки. В 2020 году их было 646. Разведением татарской породы занимаются десять хозяйств. Самое крупное поголовье содержится в крестьянско-фермерском хозяйстве «Набиуллин С. Ф.» в Лениногорске, где находится 344 лошади.

Для поддержки развития породы предусмотрены субсидии для крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Возмещается 60% затрат на приобретение животных. Ежегодно предоставляется субсидия в размере 20 тыс. руб. на одну лошадь.

Влас Северин