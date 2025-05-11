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На трассе Екатеринбург – Тюмень введено реверсивное движение из-за ДТП

На 87 км федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе введено реверсивное движение в связи с ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительной информации, на данном участке столкнулись автомобили Ford, Volvo Truck и Lada Vesta. В результате аварии два человека, находившиеся в автомобиле Ford, погибли на месте.

«Госавтоинспекция призывает водителей выбрать безопасную скорость, учитывая мокрое покрытие и ограничить опасные маневры, включая выезд на встречную полосу»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обеспечивая безопасный проезд автомобилей. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии, устанавливает личности погибших и очевидцев.

Полина Щуцкая

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