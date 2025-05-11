В Саратовской области нашли подрядчика на ремонт дороги за 165 млн по нацпроекту

Ремонтом дороги в Перелюбском районе Саратовской области по итогам аукциона займется ООО «Региондорстрой». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства.

Подрядчику предстоит отремонтировать автодорогу «Перелюб — Иваниха» за 165 млн руб. Это переходящий объект нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Контракт на работы будет заключен на 2025 и 2026 годы.

Сначала подрядчик отремонтирует участок автодороги протяженностью 5,6 км, который связывает села Перелюб и Марьевка. Ранее граждане рассказали, что по этой дороге проходит школьный маршрут.

Павел Фролов