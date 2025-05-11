В Казань прибыл генеральный секретарь ОИС в преддверии KazanForum

В Казань прибыл генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань в преддверии KazanForum прибыл генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества

Фото: Госсовет Республики Татарстан В Казань в преддверии KazanForum прибыл генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества

Фото: Госсовет Республики Татарстан

Визит Хусейна Ибрахима Тахи организован по приглашению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Генсек ОИС намерен ознакомиться с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом региона. В его программу входят посещение Агентства инвестиционного развития Татарстана, Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Болгарской исламской академии и Казанского Кремля.

Организация Исламского сотрудничества включает 57 стран, таких как Турция, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Россия участвует в организации в статусе наблюдателя. Товарооборот Татарстана с государствами ОИС в 2024 году увеличился на 38% и достиг 7,9 млрд долларов. Особенно тесные торгово-экономические связи налажены с Египтом, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и странами Средней Азии.

Влас Северин