Metallica потрясла

Концерт группы Metallica вызвал землетрясение в США. По данным сотрудников обсерватории в Политехническом университете Вирджинии, пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman, которое сопровождалась синхронными прыжками фанатов. Традиционно под эту композицию на поле выходят игроки местного футбольного клуба Virginia Tech Hokies. Для болельщиков она символ их местной команды. Всего на выступление группы на стадионе Lane пришли свыше 60 тыс. человек, передает телеканал Fox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @HenricoWXGeek Фото: @HenricoWXGeek

Тем не менее такое землетрясение неопасно и заметить его может только сейсмограф, отметил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов: «В сейсмологии есть специальное направление — сейсмическая активность, связанная с деятельностью человека. Сколько бы тысяч человек ни присутствовали на стадионе, пусть даже каждый из них подпрыгнет или топнет с силой 0,5-1 кг, это же должно быть все синхронизировано по времени. Это может происходить за счет музыки, хотя я думаю, что все-таки полностью одновременного воздействия не было. Толчки фиксировались на небольшом расстоянии, упоминалось 1-2 км, и все.

Воздействие в смысле провоцирования более сильного сейсмического события, я думаю, из области фантастики».

Музыкальные концерты вызывали сейсмическую активность и раньше. Например, во время выступления рок-группы Foo Fighters в Новой Зеландии в 2011 году свыше 50 тыс. поклонников вызвали содрогания земли, которые, как писали СМИ, ученые сравнили с вулканической активностью. Другой такой случай произошел летом 2023-го. Как писал CNN, во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле 72 тыс. фанатов устроили землетрясение магнитудой свыше 2. Основная причина сейсмической активности на выступлении — топот ногами. Однако датчики реагировали и на аплодисменты, пишет BBC. По данным Университета Западного Вашингтона, колебания фиксировались на расстоянии до 6 км от места проведения концерта. Продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак отметил, что для артистов такие «землетрясения» — это возможность заявить о себе:

«Один из самых громких случаев, который начали обсуждать, произошел на концерте Трэвиса Скотта. У Тейлор Свифт, помимо землетрясений, вообще миллион разных очень крутых маркетинговых фишек. Так, ее команда сообщала, что сами города просят ее приехать для того, чтобы поднять экономику. Были сообщения и о землетрясении во время выступления. Там просто огромный набор инфоповодов, когда информацию про Тейлор Свифт чуть ли не из каждого утюга слышно, и это все в совокупности дает огромное количество интереса. Так что в дальнейшем, если это правильно оборачивать, подобные ситуации могут стать определенной фишкой. Все-таки там народ больше скачет, чтобы как раз эту амплитуду создавать. Можно даже устраивать потом в дальнейшем какого-то рода флешмобы, затем устанавливать рекорды, соревноваться в этом. Таким образом выкладываются какие-то подборки, и они остаются в интернете. То есть когда пользователь будет искать информацию о необычных концертах либо еще какие-то истории, у него эти новости дополнительно могут появляться. Например, какие-нибудь молодые артисты таким образом могут в условном, пусть и своеобразном, но зале славы отметиться. Поэтому, конечно, это огромный плюс. Чем больше вообще упоминаний музыканта или группы во время их концертных туров, тем выше спрос».

В России похожая ситуация возникла в апреле 2019 года. Жители нескольких домов в Казани почувствовали сильную вибрацию и вызвали МЧС. Спасатели установили, что эпицентр толчков располагался во дворце спорта «Татнефть-Арена», где в тот момент проходил концерт белорусского исполнителя Макса Коржа.

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Андрей Дубков