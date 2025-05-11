Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в р.п. Красный Октябрь Саратова и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жительница указанного рабочего поселка в обращении к господину Бастрыкину рассказала о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по ул. Нефтяников. С ее слов, здание построено в 1948 году, в нем нет фундамента, прогнили и деформировались деревянные конструкции, нарушена целостность кровли. Заявительница подчеркнула, что в доме затапливаются помещения, частично обвалились потолочные перекрытия, неисправны печное, газовое оборудование и электропроводка, температурный режим не соответствует установленным нормативам.

Здание признали аварийным в декабре минувшего года, однако расселять жильцов намерены не ранее 2027 года. Семье автора обращения, которая воспитывает четверых детей, предложено переселение в комнату общежития, с чем она не согласна. Также отмечается, что ранее в одной из квартир этого дома проживала 98-летняя женщина, которой пришлось сменить место жительства из-за плохих условий. Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов