В Кабардино-Балкарии на 5,6% выросло производство мяса за I квартал 2025 года

Животноводческие хозяйства Кабардино-Балкарии в первом квартале 2025 года увеличили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении этот показатель достиг 25,6 тысячи тонн, сообщает администрация КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная доля сельскохозяйственной продукции приходится на организованный сектор - свыше 68%, или 17,5 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе.

Положительная динамика наблюдается также в производстве яиц. За первые три месяца года получено 44,6 миллиона штук, что почти на 3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Тат Гаспарян