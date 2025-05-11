В Кабардино-Балкарии на 5,6% выросло производство мяса за I квартал 2025 года
Животноводческие хозяйства Кабардино-Балкарии в первом квартале 2025 года увеличили производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении этот показатель достиг 25,6 тысячи тонн, сообщает администрация КБР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основная доля сельскохозяйственной продукции приходится на организованный сектор - свыше 68%, или 17,5 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе.
Положительная динамика наблюдается также в производстве яиц. За первые три месяца года получено 44,6 миллиона штук, что почти на 3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.