Ростов-на-Дону и Чачак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и туризма

Между Ростовом-на-Дону и сербским городом Чачак было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Сотрудничество предполагает развитие отношений в сфере экономики и туризма, образования и культуры, а также спорта и молодежной политики. Особое внимание уделят взаимодействию по линии казачества.

Сербский город Чачак стал 20-м городом-побратимом Ростова-на-Дону.

По словам эксперта в сфере недвижимости и туризма Максима Хмеля, в сербском Чачаке всего 70 тыс. жителей. Город является небольшим по российским меркам, но в Сербии он входит в ТОП-10 по численности населения. Ежегодно здесь проходят десятки фестивалей: «Аниманима», «Весна Диса», «Летние дни культуры» и «Памяти Надежды Петрович». Многие из них известны за пределами балканского государства.

«В окрестностях Чачака больше, чем, где либо в Сербии, церквей и монастырей - 20-ть. И единственный в Европе памятник сразу четырем религиям: инженер Исидор Янич спроектировал пирамиду из синего камня, с четырех сторон которой располагаются — православный крест, католический крест, исламский полумесяц и еврейская звезда»,— отметил Максим Хмель.

Мария Хоперская