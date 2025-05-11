Ростов-на-Дону и Чачак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и туризма
Между Ростовом-на-Дону и сербским городом Чачак было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Сотрудничество предполагает развитие отношений в сфере экономики и туризма, образования и культуры, а также спорта и молодежной политики. Особое внимание уделят взаимодействию по линии казачества.
Сербский город Чачак стал 20-м городом-побратимом Ростова-на-Дону.
По словам эксперта в сфере недвижимости и туризма Максима Хмеля, в сербском Чачаке всего 70 тыс. жителей. Город является небольшим по российским меркам, но в Сербии он входит в ТОП-10 по численности населения. Ежегодно здесь проходят десятки фестивалей: «Аниманима», «Весна Диса», «Летние дни культуры» и «Памяти Надежды Петрович». Многие из них известны за пределами балканского государства.
«В окрестностях Чачака больше, чем, где либо в Сербии, церквей и монастырей - 20-ть. И единственный в Европе памятник сразу четырем религиям: инженер Исидор Янич спроектировал пирамиду из синего камня, с четырех сторон которой располагаются — православный крест, католический крест, исламский полумесяц и еврейская звезда»,— отметил Максим Хмель.