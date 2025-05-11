В Анапе на пляжах курсируют автопатрули с громкоговорителями

Два спецавтомобиля с громкоговорителями объезжают береговую линию в Анапе, предупреждая туристов о временных ограничениях. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Автопатрули работают на участке от Центрального пляжа до села Витязево, а также на береговой линии в станице Благовещенской. Оповещения проводят мониторинговые группы службы спасения, которые информируют туристов о временном ограничении работы пляжей.

Жителям и гостям курорта напоминают, что купание в море запрещено. Также не рекомендуется находиться на пляжах в связи с очисткой песка спецтехникой.

Алена Воробьева