В Анапе на пляжах курсируют автопатрули с громкоговорителями
Два спецавтомобиля с громкоговорителями объезжают береговую линию в Анапе, предупреждая туристов о временных ограничениях. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
Фото: оперштаб Краснодарского края
Автопатрули работают на участке от Центрального пляжа до села Витязево, а также на береговой линии в станице Благовещенской. Оповещения проводят мониторинговые группы службы спасения, которые информируют туристов о временном ограничении работы пляжей.
Жителям и гостям курорта напоминают, что купание в море запрещено. Также не рекомендуется находиться на пляжах в связи с очисткой песка спецтехникой.