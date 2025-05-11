В Черноземье 12 мая будет облачно и дождливо, от +5°С до +16°С

В понедельник, 12 мая, на территории Черноземья прогнозируется облачная погода, в большинстве регионов ожидаются осадки. Температура будет варьироваться от +5°C до +16°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде синоптики ночью ожидают облачную погоду с дождем и температурой воздуха до +5°С. Осадки прогнозируются и днем.Температура в первый рабочий день недели поднимется до +12°C.

В Воронеже ночью прогнозируется облачная погода с дождем и температурой воздуха +8°С. Днем ожидают облачную погоду с прояснениями и небольшим дождем, до +16°C.

В Курске ночью ожидается облачная погода с дождем и температурой до +5°С. Осадки прогнозируются и днем, когда воздух прогреется до +14°C.

В Липецке в ночное время суток синоптики прогнозируют дождь, до +5°С. Днем ожидается облачная погода без осадков, до +15°С.

В Орле синоптики не ожидают осадков, однако ночью столбики термометров могут опуститься до 0°С. При этом днем воздух прогреется до +14°С.

В Тамбове ночью ожидается небольшой дождь, до + 6°С. Днем прогнозируется облачная погода без осадков с температурой воздуха до +16°С.

Владимир Зоркий