Saudi Aramco теряет прибыль из-за падения цен на нефть

Сегодня, 11 мая, саудовская нефтегазовая корпорация Saudi Aramco сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале сократилась на 5%, составив 97,5 млрд саудовских риалов ($26 млрд). Этот показатель чуть лучше ожиданий аналитиков — они в среднем прогнозировали $25,4 млрд. Акции Saudi Aramco после публикации отчетности выросли на 0,64%. Компания также подтвердила, что по итогам квартала выплатит акционерам дивиденды на $21,4 млрд. При этом дивиденды, привязанные к результатам компании, составят из них лишь $219 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Nabil / AP Фото: Amr Nabil / AP

Снижение прибыли Saudi Aramco связано с сокращением продаж и повышением издержек производства в условиях экономической нестабильности, которая влияет на рынок нефти. «Глобальная торговая динамика воздействовала на энергетические рынки в первом квартале 2025-го, а экономическая неопределенность влияла на цены на нефть»,— заявил генеральный директор саудовской компании Амин Нассер. Цена нефти марки Brent снизилась с $82 в январе (максимум в текущем году) до $64 в пятницу, 9 мая. Акции Saudi Aramco с начала года подешевели почти на 11%.

Яна Рождественская