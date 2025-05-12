Петергофцы напомнили о судьбе парка

Депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина намерена обратиться в КИО с предложением о досрочном расторжении инвестиционного договора с ООО «СЗ "Комета"» — арендатором участка в 47,6 га рядом со старопетергофским парком Заячий Ремиз. Жители самого пригорода просят власти отменить проект планировки территории (ППТ) под жилую застройку. В судебной практике встречаются случаи отмены ППТ по искам общественных организаций и граждан, особенно когда речь идет о нарушении экологических прав или прав на сохранение объектов культурного наследия, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Петергофа отмечают, что застройка территории Заячьего Ремиза может повредить водопроводящей системе фонтанов Петергофа и его парков, которые охраняются ЮНЕСКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жители Петергофа отмечают, что застройка территории Заячьего Ремиза может повредить водопроводящей системе фонтанов Петергофа и его парков, которые охраняются ЮНЕСКО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Марина Шишкина обратила внимание на ситуацию с подачи жителей Петергофа: возможное строительство на улице Шахматова затрагивает зону, где расположены важные гидротехнические элементы фонтанной системы Петродворца. В ответ на запрос парламентария КГИОП проинформировал, что «территория расположена близ объекта культурного наследия федерального значения "Водопроводная система Петергофа". Вблизи планируемой застройки располагаются объекты культурного наследия федерального значения: "Пруд Саперный (с островом) со шлюзом и каналом", "Канал в Черный пруд" и "Пруд Черный". Для оценки возможности реализации проекта застройки территории необходима разработка документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, на основании научно-исследовательских работ, проведенных как на территории, так и в границах прилегающих объектов культурного наследия "Водоподводящая система Петергофа", "Английский парк" и "Парк Луговой (Озерковый)". До настоящего времени указанная документация на рассмотрение в КГИОП не поступала».

В комитете также уточнили, что заключение о соответствии требованиям режима на жилищное строительство КГИОП не выдавал. Между тем проектом планировки 2018 года на участке предусмотрена жилая застройка. С 2012-го участок находится в аренде у ООО «СЗ "Комета"» (бывшее ООО «Комета»). Фирма выиграла право аренды территории за 250 млн рублей, будучи структурой прекратившей деятельность ГК «Город». Согласно данным ЕГРЮЛ, в сентябре 2020 года учредителем компании стало ООО «Глоракс». Девелопер планировал здесь масштабную застройку, но в итоге отказался от планов. В 2024-м застройщик вышел из уставного капитала общества. С октября того же года учредителем стало ООО «Икс-Инвестментс», которым, в свою очередь, владеет ЗПИФ «Отал Недвижимость» под управлением ООО «УК "Свиньин и партнеры"».

По данным жителей, срок аренды земельного участка истекает в мае 2026-го. В начале этого года РАД выставил на торги 100% доли в СЗ «Комета» за 1 млрд рублей. По информации продавца, на упомянутом участке, арендуемым компанией, должны были построить 172 тыс. кв. м жилья.

Жители Петергофа, обратившиеся к госпоже Шишкиной, отмечают, что застройка территории Заячьего Ремиза может повредить водопроводящей системе фонтанов Петергофа и его парков, которые охраняются ЮНЕСКО. По мнению горожан, строительство изменит рельеф территории, а предусмотренное проектом возведение семи многоквартирных домов и пяти магистралей районного значения непременно повлечет вырубку средообразующих деревьев и нарушит целостность открытых мелиоративных каналов. Кроме того, обращают внимание петергофцы, земля у Заячьего Ремиза хранит останки защитников Ораниенбаумского пятачка, павших при обороне Ленинграда в 1941 году. Поэтому жители просят город расторгнуть договор аренды или хотя бы не продлевать его, а также отменить проект планировки 2018 года. Они выступают за присвоение лесопарку статуса ЗНОП (зеленой зоны, защищенной от строительства) и мемориального парка защитников Ораниенбаумского плацдарма.

На момент подготовки материала в КГА и КИО не ответили на запрос издания относительно возможностей отмены ППТ участка СЗ «Комета» или прекращения договора аренды с юрлицом. В УК «Свиньин и партнеры» «Ъ-СПб» сообщили, что управляющая компания сделки клиентов не комментирует.

Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков указывает, что в рамках существующего регулирования отмена ППТ — событие исключительное, если только речь не идет о размещении линейных объектов. Проект планировки можно отменить в административном порядке, а также оспорить законность принятого ППТ в судебном порядке, объясняет юрист. При этом недавно процедура отмены ППТ в административном порядке претерпела существенные изменения. В 2023–2024 годах были приняты изменения в Градостроительный кодекс и постановление правительства, установившие единые для всей Российской Федерации правила для отмены ППТ.

В соответствии с порядком, вступившим в силу 1 сентября 2024 года, устанавливается закрытый перечень оснований для отмены ППТ целиком или его отдельных частей. В действующей редакции правил такое основание, по сути, одно — принятие органом местного самоуправления решения об отмене красных линий, связанных с размещением линейных объектов. «Раньше таких оснований было много. Причем такие основания были предусмотрены в региональном законодательстве. Но с принятием изменений в ГрК РФ все изменилось. Так, в рамках приведения в соответствие регионального законодательства с федеральными нормами, в январе 2025-го были внесены изменения в городской закон "О порядке подготовки документации по планировке территории в Санкт-Петербурге…" от 22 января 2015 года, исключившие статьи 4.1–4.5, которые ранее предусматривали довольно обширный перечень оснований для отмены ППТ. В силу этого можно ожидать увеличения числа именно судебных споров по оспариванию ППТ»,— предупреждает эксперт «Меллинг, Войтишкин и партнеры».

По его словам, такие судебные дела встречались и раньше, при этом были случаи, когда истцам удавалось добиваться отмены ППТ: например, в части утверждения границ красных линий, или установления вида разрешенного использования земельного участка, или невключения участка в границы определенных зон.

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан полагает, что орган, утвердивший документацию по планировке территории, вправе отменить такую документацию или ее отдельные части. В данном случае правом отмены обладает правительство Санкт-Петербурга как высший исполнительный орган государственной власти субъекта. «Основанием для отмены может служить необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия федерального значения, включая "Водопроводную систему Петергофа", "Пруд Саперный со шлюзом и каналом", "Канал в Черный пруд" и "Пруд Черный". Особенно учитывая, что, согласно заявлениям КГИОП, заключение о соответствии требованиям режима на жилищное строительство не выдавалось, притом что оно является обязательным для зоны регулируемой застройки»,— рассуждает он.

Но при принятии такого решения необходимо учитывать, что в описанной ситуации земельный участок находится в аренде на инвестиционных условиях у юридического лица и односторонняя отмена ППТ может рассматриваться арендатором как нарушение его прав и законных интересов, что может повлечь судебные разбирательства и требования компенсации убытков, продолжает господин Помазан. «Между тем не исключен вариант отмены ППТ через суд. Например, граждане, организации или прокуратура вправе обратиться туда с административным исковым заявлением об отмене нормативного правового акта, которым был утвержден ППТ. Основаниями для удовлетворения иска могут быть выявленные в ходе судебного разбирательства нарушения процедуры принятия ППТ или же наличие противоречия ППТ нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу,— уточняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры».

В целом в судебной практике встречаются случаи отмены ППТ по искам общественных организаций и граждан, особенно когда речь идет о нарушении экологических прав или прав на сохранение объектов культурного наследия, делится наблюдениями эксперт.

Александра Тен