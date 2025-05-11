«Акрон» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В воскресенье, 11 мая, в матче 28-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» добился победы над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Акрона» отличились Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов. У гостей мячи забили Амин Талал и Георгий Мелкадзе.

«Акрон» не проигрывает три тура подряд и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. «Ахмат» с 24 баллами находится на 13-й позиции.

Андрей Сазонов