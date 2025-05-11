Бастрыкин заинтересовался информацией о плохом состоянии аллеи Славы в Невьянске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о результатах проверки информации о плохом содержании аллеи Славы в городе Невьянске (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным СУ СКР по региону, портреты ветеранов Великой Отечественной войны размещены в прогнивших и ржавых рамках, металлические конструкции деформированы, лакокрасочное покрытие повреждено, территория неблагоустроена, отсутствует освещение. Несмотря на обращения местных жителей и утвержденный план благоустройства, меры по организации восстановительных работ не приняты.

В СУ СКР по Свердловской области организована процессуальная проверка по данному факту. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Полина Щуцкая