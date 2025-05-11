На Дону аптечные продажи лекарств в 2025 году сократились на 12,5%

В Ростовской области в январе-феврале 2025 года в аптеках продали 17,2 млн упаковок лекарств на сумму 6,8 млрд руб. В сравнении с аналогичными периодом 2024 года объемы реализации препаратов в натуральном выражении сократились на 12,5%, а в денежном на 1,5% выросли, сообщили «Ъ-Ростов» в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, с учетом госзакупок объем фармацевтического рынка Дона в первые два месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,7% (до 8,4 млрд руб.). На долю импортных лекарств пришлось 27,5% в натуральном выражении (-0,1%) и 53,4% в денежном (+2,4%).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», объем фармацевтического рынка Ростовской области (с учетом госзакупок) в 2024 году вырос до 49 млрд руб. Это на 14,2% больше аналогичного показателя 2023 года. На Дону работает более 2,7 тыс. аптек.

Маргарита Синкевич