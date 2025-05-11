На Дону пенсионер погиб в ДТП, еще трое пострадали

В Ростовской области 65-летний пенсионер погиб в ДТП. Авария произошла утром 11 мая, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал двигался в сторону поселка Вершинного. По дороге он не справился с управлением, из-за чего легковушка вылетела с трассы и упала в оросительный канал.

В результате случившегося один из пассажиров скончался на месте, еще трое, включая водителя, были госпитализированы с травмами.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская