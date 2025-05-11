Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС из-за ошибок в данных

Страховые медицинские организации стали часто сталкиваться с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования. Причиной являются ошибки и неточности в данных, сообщает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

«Страховые компании фиксировали порядка 30 тысяч неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах. Вся эта информация оперативно передавалась в Федеральный фонд ОМС»,— сказал господин Щеглеватых «РИА Новости».

В случае возникновения подобных ситуаций господин Щеглеватых рекомендовал обращаться в страховую медицинскую организацию, у которой уже отработан механизм действий. Страховые компании не только проводят консультации, но и оказывают содействие в решении проблем, в том числе совместно с Федеральным фондом ОМС.

В прошлом году страховщики провели более 11 млн консультаций по таким вопросам, добавил Роман Щеглеватых. Он отметил, что сейчас аннулирование полисов стало происходить реже, чем во время внедрения нового персонифицированного учета.

В 2022 году в России был введен новый порядок персонифицированного учета застрахованных лиц. Все данные были внесены в единый реестр. Его оператором стал Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Для каждого человека формировалась учетная запись, в которой были собраны данные от разных ведомств — Федеральной налоговой службы, органов ЗАГС, Фонда пенсионного и социального страхования, Минобороны и МВД.