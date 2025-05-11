Бывший мэр Перми заменил своего отца в совете директоров стройкомпании

АО «ПЗСП» опубликовало итоги годового собрания, состоявшегося в апреле. Согласно данным компании, акционеры АО приняли решение не выплачивать дивиденды, а часть чистой прибыли в размере 78 млн руб. направить на финансирование капитальных вложений. Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года общество сократило чистую прибыль в четыре раза — до 88,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Демкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Акционеры избрали также совет директоров. В него вошли гендиректор Евгений Демкин, его брат, бывший мэр Перми Алексей Демкин, депутаты гордумы Валерий Шептунов и Михаил Черепанов, один из топ-менеджеров завода Александр Гилев. Алексей Демкин занял в совете место своего отца — Николая Демкина, бывшего гендиректора ПЗСП и экс-депутата краевого заксобрания. В начале года господин Демкин покинул пост председателя совета директоров АО «ПЗСП».

ПЗСП был основан в 1963 году. Основные виды деятельности предприятия — жилищное строительство, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является Алексей Демкин.