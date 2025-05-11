В Крыму объявили об угрозе заморозков и опасности пожаров

В Крыму после предупреждения об угрозе заморозков МЧС республики объявило о чрезвычайной пожарной опасности. По данным ведомства, она будет угрожать западным, центральным и восточным районам полуострова с 12 по 15 мая.

В связи с этим МЧС напоминает о строгом запрете разведения костров и проведения пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях (включая сжигание сухой растительности и бытового мусора). Также гражданам запрещено разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов.

Одновременно в регионе действует предупреждение из-за угрозы заморозков. По данным МЧС, в степных и предгорных районах высока вероятность возникновения ЧС — и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от длительных походов в горную и лесную местности.

Напомним, в прошлом году в Крыму на фоне сильной жары произошла серия крупных природных пожаров. В Карадагском заповеднике под Коктебелем огонь площадью 40 га не могли потушить несколько дней.

Александр Дремлюгин, Симферополь