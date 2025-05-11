В Геленджике встретили 104-летнего ветерана после Параде Победы в Москве

104-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Курбаков из Архипо-Осиповки прибыл в Геленджик после Парада Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Иван Курбаков в год 80-летия Великой Победы получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить главный парад в Москве. В столицу ветеран Великой Отечественной войны отправился на поезде Новороссийск — Москва во вторник, 6 мая. Помимо него, в Геленджике проживают еще шесть ветеранов Великой Отечественной войны.

Иван Курбаков был призван на срочную службу в октябре 1940 года. Служил в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота, на корабле «Днепр». Участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года был ранен. После лечения в госпитале в сентябре 1942 года демобилизовался в звании старшины. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945».

Алена Воробьева