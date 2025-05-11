Артем Жога и участники мотопробега посетили Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и участники мотопробега, посвященного городам трудовой доблести, посетили Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил господин Жога в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги

Строительство Уралвагонзавода началось в 1931 году в Нижнем Тагиле. В 1936 году с конвейера сошли первые большегрузные вагоны. В годы войны он стал одним из главных производителей танков. В Нижний Тагил были эвакуированы специалисты и оборудование с предприятий из Харькова, Мариуполя, Москвы, Николаева и Сталинграда. За годы войны Уралвагонзавод выпустил для фронта около 26 тыс. танков Т-34 и знаменитые штурмовики Ил-2.

«Нижний Тагил по праву удостоен звания "Город трудовой доблести". Это благодарность тем, кто в тылу каждый день приближал Победу»,— подчеркнул господин Жога.

Ранее в честь 80-летия Великой Победы Артем Жога и участники мотопробега решили почтить память тружеников тыла и проехать около 1000 км по «Городам трудовой доблести» Свердловской области. Участники уже посетили Каменск-Уральский и Ирбитский мотоциклетный завод.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин присвоил Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести». В августе 2022 года, в день 300-летия года, состоялось открытие стелы в честь присвоенного звания.

Полина Щуцкая