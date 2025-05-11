В Ульяновске человек погиб на пожаре в доме на улице Ленина

В Ульяновке идет расследование инцидента на улице Ленина, где вчера загорелся двухэтажный 3-квартирный жилой дом. Не обошлось без погибшего, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прибывшими огнеборцами 10 жильцов эвакуированы, три человека спасены, один из них оказался серьезно травмирован.

В тушении задействовались 31 специалист и 8 единиц техники.

В15:32 (MSK+1) пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. В причинах его возникновения и гибели человека разбираются следственные органы.

Алексей Алексеев