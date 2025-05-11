КамАЗ смял иномарку на трассе в Алтайском крае, три человека погибли

В Алтайском крае три человека погибли и столько же получили травмы в результате столкновения КамАЗа и Toyota Corolla Sprinter. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

Авария, по сведениям полиции, произошла сегодня в 12:50 местного времени на 30 км трассы Павловск - Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью. 21-летний водитель Toyota Corolla Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Водитель и два пассажиры иномарки погибли на месте. Еще три пассажира Toyota — две девушки и юноша — получили ранения. По факту ДТП назначена проверка.

Илья Николаев