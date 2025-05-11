Синоптик Тишковец: начало недели в Москве будет напоминать классический октябрь

Начало следующей недели в Москве и Подмосковье будет холодным и пасмурным, больше похожим на осенний период, чем на май, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, уже в понедельник, 12 мая, столичный регион ожидает аномально низкие температуры и влажная погода с дождем и мокрым снегом.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится до +1…+3°C, в некоторых районах Подмосковья — до -1°C. Днем температура будет держаться в пределах +6…+8°C, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. В Подмосковье столбики термометров поднимутся максимум до +9°C. Такая погода характерна скорее для середины октября, отметил синоптик.

Кроме того, в воздухе появятся так называемые белые «мухи» — осадки в виде мокрого снега, который примешается к дождю. Тишковец предупредил жителей столицы одеваться теплее и приготовиться к неустойчивым погодным условиям. Возвращение к нормальным майским температурам ожидается лишь в последней декаде месяца.