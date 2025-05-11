В Сочи открыли XV международный фестиваль зеленого документального кино

15-й международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP 25 стартовал на горных курортах Роза Хутор и Красная Поляна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Серия кинопоказов посвящена природе, экологическим инициативам и взаимоотношениям человека с окружающей средой. В этом году главная тема фестиваля стала почва. Помимо курортов Сочи, фестиваль состоится в 10 городах России. Зрителей ждут бесплатные показы лучших российских и зарубежных полнометражных и короткометражных фильмов.

«Фестиваль ECOCUP дает возможность не просто увидеть актуальные документальные фильмы, но и обсудить их с экспертами, найти решения для локальных и глобальных вызовов. Сочи — не только популярный туристический курорт с множеством рекреационных зон, но и крупная событийная площадка для знаковых проектов и мероприятий»,— рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

В сочинскую программу вошли фильмы из Австрии, Канады, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Франции и Швейцарии. Все зарубежные киноленты демонстрируются с русскими субтитрами. Количество мест ограничено, для просмотра требуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.