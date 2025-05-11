Липецкая инвестиционная группа «Союз» признана банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал местное ООО «Инвестиционная группа "Союз"» банкротом. По решению суда в отношении компании открыто конкурсное производство.

Процедура банкротства была инициирована структурой госкорпорации «Ростех» АО «Станкопром», которое работало с «Союзом» в рамках проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции. «Станкопром» заключил с АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» («СТП-ЛСП») и ООО «Инвестиционная группа "Союз"» (владеет 100% «СТП-ЛСП») корпоративный договор. По нему заявитель предоставил «СТП-ЛСП» займы на 252,9 млн руб., однако получатель не достиг ключевых параметров проекта и не вернул деньги.

Как установлено в ходе процедуры наблюдения, в реестр требований кредиторов «Союза» были включены требования на сумму 301,83 млн руб. Из анализа финансового состояния должника следует, что восстановление платежеспособности ООО невозможно, однако возврат долгов возможен за счет продажи имущества должника.

ООО «Инвестиционная группа "Союз"» было учреждено в 2009 году в Липецке. Учредителями компании выступают известный предприниматель Кирилл Петров (66,68%) и Вальтер Штаб (33,32%). В конце апреля суд в Липецке признал Кирилла Петрова и его отца Владимира виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами АО «Станкопром». Им было назначено по 15 лет и 3 года колонии. Приговор был вынесен заочно, так как предприниматели находятся не в России.

Сергей Толмачев