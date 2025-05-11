20 индюшат погибли при пожаре на садовом участке в Ленинском районе Ижевска

20 индюшат погибли при пожаре в курятнике и бане на садовом участке в СНТ «Березка-1» в Ленинском районе Ижевска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 27 кв. м.

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Пожар начался 11 мая около 04:00 с курятника, где содержались птицы. По словам дознавателя ГУ МЧС по Удмуртии Сергея Нуриманова, в постройке произошло короткое замыкание.

По словам дознавателя, замыкание могло быть вызвано несколькими факторами, в числе которых перепад напряжения или неполадки с инфракрасным обогревателем, установленным несколько дней назад. Пожар ликвидировали.