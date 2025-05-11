Подросток пострадал в ДТП на пешеходном переходе в Кочубеевском округе

В Кочубеевском округе Ставропольского автомобиль Renault сбил подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным сведениям, авария произошла 10 мая около 16:45 на 230-м километре автодороги «Кавказ». В результате ДТП 15-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Невинномысска.

Установлено, что за рулем иномарки находился 45-летний приезжий со стажем вождения более 20 лет. За последние два года он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту происшествия проводится проверка, точные обстоятельства аварии выясняются.

Тат Гаспарян